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Суд запретил эксплуатацию детской игровой зоны в ТРЦ на Гидрострое

28 ноября в 12:33 24 просмотра

В Пензе прокурор добился запрета эксплуатации детской игровой зоны, несмотря на первоначальное решение суда о ее безопасности.

На третьем этаже торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Центральной, 1, в Пензе, провели проверку детской игровой зоны с автоматами, батутами, лабиринтами, тюбингами, горками, тарзанками, скалодромами, качелями, кран-машинами и видеостимуляторами на соответствие требованиям противопожарной безопасности. По ее итогам прокурор Первомайского района требовал запретить эксплуатацию площадки.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Он опирался на данные из специальных технических условий на проектирование и строительство, предоставленных ответчиком. Тот обещал принять все меры, чтобы игровая зона продолжила работать и была безопасна.

Также при принятии решения суд учитывал тот факт, что данное здание было сдано в 2007—2008 годах, а правила относительно запрета размещения детских площадок выше второго этажа появились только в 2011-м.

Прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он настаивал на том, что площадка появилась в 2018 году, а значит, принятые за семь лет до этого правила уже должны распространяться на договор аренды.

Об этом свидетельствуют и документы, которые ответчик сам изначально предоставлял суду. Кроме того, при вынесении первого решения проверка исполнения арендатором мероприятий по обеспечению безопасности не проводилась.

Таким образом, решение Первомайского районного суда было отменено и 26 ноября вынесено новое. Эксплуатация детской игровой зоны на третьем этаже ТРЦ запрещена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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