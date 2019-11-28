Белозерцев: Пока у человека есть мама, он чувствует себя ребенком

«Пока у человека есть мама, независимо от твоего возраста, ты чувствуешь себя ребенком. Хочу поклониться вам от всех детей и внуков. Быть мамой — это бессонные ночи, детский сад, школа, родительские собрания, желание, чтобы у ребенка было образование, чтобы у него в жизни все было хорошо. Пока бьется беспокойное сердце мамы, она всегда будет любить и сопровождать своих детей», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона также подчеркнул, что задача власти — строить и ремонтировать школы, детсады и учреждения культуры, обеспечивать их кадрами, чтобы дети получали достойное образование и воспитание. А роль мам — рождение детей, любовь и забота о них.

Иван Белозерцев напомнил, что сейчас в Пензе ведется работа над памятником Матери — его отливают в бронзе.

«В следующем году мы откроем этот памятник вместе с вами», — сказал губернатор, обращаясь к участницам торжественного мероприятия.

Он вручил медали «Материнская доблесть» II степени женщинам, воспитавшим пятерых и более детей, благодарности губернатора — молодым и многодетным мамам, занимающим активную жизненную позицию, сообщает пресс-центр облправительства.