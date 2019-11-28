В школе села Рамзай организовали мемориальную комнату Михаила Загоскина

В школе имени М. Н. Загоскина в селе Рамзай Пензенской области открылась мемориальная комната русского писателя и драматурга. В самом здании образовательной организации недавно прошел ремонт.

В комнате будут храниться документы о дворянском роде Загоскиных. Дети уже давно изучают историю семьи на «загоскинских уроках».

На открытии школьники представили литературно-музыкальную композицию «Души кристальные истоки», в которой рассказали о Михаиле Загоскине и времени, в котором он жил. Также на мероприятии выступил ученый секретарь библиотеки Дмитрий Мурашов, написавший книгу о Михаиле Загоскине.

Мария Мишакина презентовала фильм, который сняли по литературному произведению в библиотечной видеостудии «Глобус», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.