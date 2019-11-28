Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Презентовано обновленное издание «Пензенской энциклопедии»
В Тамале спортшкола получила автобус после вмешательства прокуратуры
Более ста тысяч человек стали зрителями «Театрального Приволжья»
Пензенским учителям предлагают присоединиться к конкурсу нацпроекта «Образование»
В московском музее открылась выставка, посвященная пензенскому красноармейцу-минеру
Пензенцы привезли с конкурса «Абилимпикс» 6 золотых медалей
Пензенский Дед Мороз готовится к сказочному фестивалю в Карелии
Кузнецким школьникам рассказали об истории фотоиндустрии
В школе-интернате Сердобска появилось новое направление обучения инвалидов
Пензенский Губернский лицей признан лучшим в России

В школе села Рамзай организовали мемориальную комнату Михаила Загоскина

28 ноября в 12:49 130 просмотров

В школе имени М. Н. Загоскина в селе Рамзай Пензенской области открылась мемориальная комната русского писателя и драматурга. В самом здании образовательной организации недавно прошел ремонт.

В комнате будут храниться документы о дворянском роде Загоскиных. Дети уже давно изучают историю семьи на «загоскинских уроках».

На открытии школьники представили литературно-музыкальную композицию «Души кристальные истоки», в которой рассказали о Михаиле Загоскине и времени, в котором он жил. Также на мероприятии выступил ученый секретарь библиотеки Дмитрий Мурашов, написавший книгу о Михаиле Загоскине.

Мария Мишакина презентовала фильм, который сняли по литературному произведению в библиотечной видеостудии «Глобус», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фотография: скриншот - http://minkult.pnzreg.ru/news/11820/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...