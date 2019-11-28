На ул. Суворова в Пензе образовалась гигантская яма

В четверг, 28 ноября, на улице Суворова случилась коммунальная авария. Об очередном ЧП сообщают в соцсетях.

К публикации в группе во «ВКонтакте» прикреплены фотографии, сделанныt в районе ТЦ на улице Плеханова, 19. На проезжей части, которая была отремонтировала совсем недавно, образовался огромный провал.

Асфальт обрушился на второй полосе, автомобилям приходится объезжать яму по встречной полосе из-за работающей на месте происшествия спецтехники. Уже известно, что неполадки устраняет бригада ООО «Горводоканал», однако подробной информации о случившемся пока нет.

Сервис «Яндекс.Карты» сообщает об огромном заторе на участке от пересечения улиц Суворова и Плеханова до перекрестка с улицей Володарского.

Вдоль обочины из-за воды, заморозков и воздействия колес образовалась снежная жижа.