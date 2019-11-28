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В Пензе откроют доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову

28 ноября в 13:11 124 просмотра

В Пензе готовятся к торжественному открытию мемориальной доски-барельефа Герою России, лейтенанту Павлу Петрачкову. Мероприятие состоится 9 декабря в многопрофильном колледже ПГУ на улице Карла Маркса, 4 (0+).

Командир группы спецназа внутренних войск МВД погиб 4 февраля 2010 года во время операции в районе Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики, уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области.

С инициативой увековечить память героя выступило пензенское региональное отделение Союза художников России. Поддержку оказало областное правительство. Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России, скульптор Валерий Кузнецов.

Здание колледжа выбрано неслучайно — ранее здесь находился исторический факультет ПГПУ имени В. Г. Белинского, где с 2000 по 2007 годы учился Павел Петрачков.

Герой покоится на Аллее Славы Новозападного кладбища в Пензе.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/society/199069/

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