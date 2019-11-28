В Пензе откроют доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову

Командир группы спецназа внутренних войск МВД погиб 4 февраля 2010 года во время операции в районе Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики, уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области.
С инициативой увековечить память героя выступило пензенское региональное отделение Союза художников России. Поддержку оказало областное правительство. Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России, скульптор Валерий Кузнецов.
Здание колледжа выбрано неслучайно — ранее здесь находился исторический факультет ПГПУ имени
Герой покоится на Аллее Славы Новозападного кладбища в Пензе.