В Пензе откроют доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову

В Пензе готовятся к торжественному открытию мемориальной доски-барельефа Герою России, лейтенанту Павлу Петрачкову. Мероприятие состоится 9 декабря в многопрофильном колледже ПГУ на улице Карла Маркса, 4 (0+).

Командир группы спецназа внутренних войск МВД погиб 4 февраля 2010 года во время операции в районе Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики, уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области.

С инициативой увековечить память героя выступило пензенское региональное отделение Союза художников России. Поддержку оказало областное правительство. Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России, скульптор Валерий Кузнецов.

Здание колледжа выбрано неслучайно — ранее здесь находился исторический факультет ПГПУ имени В. Г. Белинского , где с 2000 по 2007 годы учился Павел Петрачков.

Герой покоится на Аллее Славы Новозападного кладбища в Пензе.