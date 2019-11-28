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В «Горводоканале» прокомментировали аварию на ул. Суворова

28 ноября в 13:17 208 просмотров

В пресс-службе ООО «Горводоканал» прокомментировали информацию о коммунальной аварии на улице Суворова в Пензе, которая произошла в четверг, 28 ноября.

Сигнал об утечке из земли в районе дома № 71 поступил диспетчеру днем. К месту аварии направилась бригада рабочих. Земляные работы проводятся без отключения подачи воды в ближайшие дома.

«Завершить ремонт планируется к концу текущего дня. На время выполнения работ проезд автотранспорта осуществляется по полосам движения в направлении от центра города в сторону Арбеково», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Напомним, под воздействием автомобильных колес и мороза вода, вылившаяся на проезжую часть, превратилась в жижу. В сторону центра города образовался затор. Сейчас он разросся от пересечения с улицей Плеханова до пересечения с Чехова.

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