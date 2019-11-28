В «Горводоканале» прокомментировали аварию на ул. Суворова

Сигнал об утечке из земли в районе дома № 71 поступил диспетчеру днем. К месту аварии направилась бригада рабочих. Земляные работы проводятся без отключения подачи воды в ближайшие дома.
«Завершить ремонт планируется к концу текущего дня. На время выполнения работ проезд автотранспорта осуществляется по полосам движения в направлении от центра города в сторону Арбеково», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.
Напомним, под воздействием автомобильных колес и мороза вода, вылившаяся на проезжую часть, превратилась в жижу. В сторону центра города образовался затор. Сейчас он разросся от пересечения с улицей Плеханова до пересечения с Чехова.