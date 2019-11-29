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В Пензенской области на развитие сельских территорий выделят 528 млн руб

29 ноября в 08:05 182 просмотра

В 2020 году в Пензенской области стартует региональная программа, направленная на комплексное развитие сельских территорий. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 528 млн рублей.

В пресс-службе регионального минсельхоза пояснили, что эта программа станет эффективным и более комплексным продолжением другой — направленной на устойчивое развитие сельских территорий.

На эти цели Пензенская область получит субсидии из федерального бюджета в размере 528,3 млн рублей — в 12 раз больше, чем получила ранее по программе устойчивого развития сельских территорий в 2019 году.

Новая программа будет включать в себя три подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

По отдельным мероприятиям в рамках программы Пензенская область займет лидирующие позиции в России по объемам привлеченных федеральных субсидий. В частности, больше всего денег в регион поступит на строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения. На пятом месте мы — по объему субсидий, которые предполагается получить на благоустройство сельских территорий.

В 2020 году благодаря программе планируется улучшить жилищные условия 31 сельской семьи, объем ввода жилья превысит 2000 кв метров. Кроме того, 161 семью обеспечат жилыми помещениями, предоставляемыми по договору найма. Планируемый объем ввода жилья — 10,8 тыс. кв. метров.

Кроме того, планируется построить 4 км внутрипоселковых газопроводных сетей и не менее 10 км водопроводных сетей, добавили в пресс-службе минсельхоза.


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