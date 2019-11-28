Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В Пензе откроют доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову
Суд запретил эксплуатацию детской игровой зоны в ТРЦ на Гидрострое
Участок дороги и тротуара на пр. Строителей отремонтируют за 191 млн рублей
В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»
В Пензе автоледи вызвала полицию пьяному пешеходу
Вместо новых фонарей потухли старые. Пензячка жалуется на темноту у больницы № 6
Пензенец возмущен отсутствием светофора на опасном участке ул. Антонова
В Пензе обсудили причины семейного неблагополучия
Молодежная делегация из Пензенской области отправилась на форум в Казань
Двое пензенцев вернулись с отдыха с экзотической инфекцией

Жительницу Лунина не пустили за границу из-за долгов по ЖКХ

28 ноября в 13:40 148 просмотров

Поездка жительницы села Лунино Пензенской области за рубеж могла не состояться из-за долгов на родине.

Жительница села Лунино не заплатила за капитальный ремонт 14 тысяч рублей. Взысканием задолженности занялись сотрудники местного отдела судебных приставов.

Женщине направили уведомление о долге и предупредили, какие последствия грозят за его сохранение и рост. Сельчанка обещала возместить сумму, но от слов к делу так и не перешла.

Вспомнить о коммунальном платеже женщине пришлось на паспортном контроле в аэропорту, куда она прибыла для отлета за границу. Работники таможни не разрешили ей пройти регистрацию.

«Теперь уже должнице пришлось искать в спешке судебного пристава, оплачивать долг онлайн и предъявлять подтверждающие документы об оплате, чтобы улететь на следующий день за границу», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...