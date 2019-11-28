Жительницу Лунина не пустили за границу из-за долгов по ЖКХ

Поездка жительницы села Лунино Пензенской области за рубеж могла не состояться из-за долгов на родине.

Жительница села Лунино не заплатила за капитальный ремонт 14 тысяч рублей. Взысканием задолженности занялись сотрудники местного отдела судебных приставов.

Женщине направили уведомление о долге и предупредили, какие последствия грозят за его сохранение и рост. Сельчанка обещала возместить сумму, но от слов к делу так и не перешла.

Вспомнить о коммунальном платеже женщине пришлось на паспортном контроле в аэропорту, куда она прибыла для отлета за границу. Работники таможни не разрешили ей пройти регистрацию.

«Теперь уже должнице пришлось искать в спешке судебного пристава, оплачивать долг онлайн и предъявлять подтверждающие документы об оплате, чтобы улететь на следующий день за границу», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.