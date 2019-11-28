Льготы для бизнеса в российских регионах могут отменить

В Министерстве финансов России считают неэффективными льготы для бизнеса, предоставляемые предпринимателям в регионах. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на первого замглавы ведомства Леонида Горнина.

В 15 регионах России не видят эффекта от льгот, предоставляемых бизнесу по налогу на прибыль. Более 30% таких преференций не дают никакого результата.

А меры по налогу на имущество при средней неэффективности по стране на уровне 43% оказались непродуктивны в 12 субъектах.

В 2018 году из-за послаблений для предпринимателей регионы недополучили 211 млрд рублей. Это доказывает, что принятая практика приводит лишь к нерациональному использованию бюджетных средств.

Убедить регион отказаться от неэффективных льгот поможет рейтинг субъектов по качеству управления финансами. Масштаб недополученных доходов будет напрямую влиять на расположение краев и областей в списке.

Более того, до 1 августа Минфин ждет от каждого региона программу по отмене нецелесообразных льгот, которые они определят по итогам личного мониторинга.