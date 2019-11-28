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В Пензе бывшего преподавателя оштрафовали на полмиллиона за взятку

28 ноября в 14:01 106 просмотров

Житель Пензы рисковал оказаться за решеткой за неуплату штрафа, назначенного ему за уголовное преступление.

В Пензе бывшего преподавателя университета осудили за взятку и обязали выплатить штраф в размере 520 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил перечислять сумму, и взысканием долга занялись судебные приставы.

Бывшего педагога предупредили об ответственности за неуплату штрафа, в том числе — о грозящей ему тюрьме.

«Узнав о возможной замене штрафа на исправительные работы или реальный срок лишения свободы, должник уплатил уголовный штраф в полном объеме», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.


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