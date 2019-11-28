В Пензе обсудят особенности женского предпринимательства

Круглый стол на тему «Женское предпринимательство» пройдет 4 декабря в Пензе в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+).

В современном мире женскому предпринимательству уделяют большое внимание. В чем особенности и преимущества подобного бизнеса, какие основные барьеры стоят перед представительницами прекрасного пола, чтобы построить успешную карьеру? Об этом и многом другом поговорят участницы круглого стола.

Секретами в женском бизнесе с пензячками поделятся действующие успешные предпринимательницы.

Напомним, в рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы и дискуссии по актуальным для бизнеса проблемам. Также состоятся презентации проектов участников премии «Бизнес-Успех».

Участие в мероприятии — бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.