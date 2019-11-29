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В Пензе бизнесменам расскажут, как повысить эффективность закупочной деятельности

28 ноября в 23:01 112 просмотров

На форуме «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) состоится круглый стол для муниципальных администраций «Практика применения 44-ФЗ. Актуальные законодательные изменения в сфере муниципальных закупок».

В рамках круглого стола будут освещены вопросы развития централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд, рассмотрят проблемы правоприменительной практики по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе и порядок рассмотрения обращений на включение в реестр недобросовестных поставщиков. Также участникам мероприятия представят технологические решения РТС-тендера для повышения эффективности закупочной деятельности.

Помимо этого, состоится презентация проектов пензенских предпринимателей. Это будет межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-Успех», лучших определят в семи номинациях.

Форум пройдет 4 декабря в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова по адресу: проспект Строителей, 168а. Участие — бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация на сайте.

Организаторы форума «Территория бизнеса — территория жизни» — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ при поддержке регионального правительства.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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