Московские рестораторы провели в Пензе мастер-класс по гастротуризму

28 ноября в Пензе состоялся мастер-класс по организации и развитию гастротуризма. С владельцами предприятий питания поделились опытом столичные эксперты в области данной индустрии.

Михаил Григорьев работает в ресторанном бизнесе более 15 лет, сейчас он владеет несколькими точками питания в Москве. Он рассказал о том, что такое «ценный конечный продукт» и зачем он необходим, поделился инструментами для внедрения. Встреча прошла в форме диалога со слушателями.

«Бытует мнение, что ресторан — это простая вещь, но это очень ответственное и сложное дело. Мы разобрали бизнес и проблемы, связанные с ним, с разных сторон. Пообщались с коллегами о том, с какими ситуациями сталкиваемся и нашли выход из каждой. Например, шеф-повар — отличный кулинар, но при этом плохой управленец. Одно дело приготовить блюда на дегустацию, другое — обеспечить бесперебойную работу кухни. Думаю, что эта тема очень многих касается, она интересна для обсуждения», — сказал Михаил Григорьев.

По мнению эксперта, всему можно научиться, главное — желание двигаться вперед, расти, развиваться и, конечно, вкладывать свою душу.

Также с пензенцами пообщался эксперт в области гастрономического туризма Даниил Ионов. Он долго работал в банковской сфере, и вот уже несколько занимается барной индустрией. Спикер из Москвы осветил тему маркетинга в гастротуризме.

«Я провел практический экскурс в маркетинг: что нужно знать по продвижению бизнеса, как общаться с маркетологами, как использовать социальные сети для продвижения, где можно сэкономить. Самое важное — знать, что ты делаешь. Многие считают, что продукт бара или ресторана — это еда и напитки. Но это не так. Основное — эмоции», — отметил он.

С ним согласен и Михаил Григорьев: владельцы точек питания должны предлагать такой сервис, чтобы у посетителей оставались эмоции.

«Если человек уходит от нас в позитивном состоянии, то он испытывает счастье. Им хочется поделиться. А это позволяет нам расти, и чувствуется это очень быстро. Некоторые забывают, что мы работаем для гостей, а не для себя», — подчеркнул спикер.

Организатором мастер-класса является Фонд поддержки предпринимателей Пензенской области. С расписанием предстоящих событий вы можете ознакомиться на сайте. Все мероприятия — бесплатны, необходима только предварительная регистрация.

Напомним, Пензенская область принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по поручению президента России Владимира Путина.