Пензенцы и зареченцы стали платить больше налогов

28 ноября в мэрии Пензы прошло заседание областной комиссии по налогам и сборам. Были рассмотрены вопросы сокращения недоимки и увеличения поступлений в бюджеты.

Как сообщает пресс-центр облправительства, по информации начальника аналитического отдела пензенского УФНС Дмитрия Симакова, за 10 месяцев в консолидированный бюджет региона от жителей областного центра поступило 17 млрд 208 млн рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 336,5 млн рублей. Задолженность по сравнению с началом 2019-го снизилась на 455,8 млн рублей.

Начальник инспекции ФНС по городу Заречному Елена Евсеева отметила, что поступления в бюджет Пензенской области из закрытого города составили 1 млрд 372 млн рублей — на 23 млн рублей больше, чем за прошлый год. Задолженность с начала 2019-го в Заречном уменьшилась на 4,1 млн рублей.

На заседание комиссии пригласили руководителей 61 предприятия, где зафиксирована наибольшая задолженность по налогам и сборам. 25 организаций в ходе мероприятия погасили долг на сумму 67,2 млн рублей. Окончательные итоги заседания будут подведены в январе 2020 года, отметили в пресс-центре.