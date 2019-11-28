МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

Пользователи нового сервиса от «МегаФон» получают объективный рейтинг перевозчиков и автоматическое сравнение стоимости их услуг. Движение товара легко отслеживать в реальном времени благодаря решениям «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов».

Доверенность и транспортную накладную можно подписать, не отрываясь от гаджета, с помощью мобильной электронной подписи. Пока платформа работает в тестовом режиме, но уже приняла и обработала более 14 тысяч заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», — заявил руководитель по IoT МегаФона Павел Иванченко.

Пользу практик цифрового взаимодействия для сферы грузоперевозок и других традиционных отраслей отметил и управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев.

«В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком-рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», — подчеркнул он.

Цена на сервис будет зависеть от потребностей владельца груза и пакета опций, который он выберет. Бесплатный тестовый период позволяет оставить 10 заявок и запускается сразу после регистрации в системе. Крупный бизнес может получить индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами.