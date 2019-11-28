В Васильевке труп избитого мужчины прятали в хозяйственной яме

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в пункт полиции села Кондоль поступило сообщение от жителей деревни Васильевка о том, что на территории населенного пункта, возможно, было совершено преступление. По их словам, один из односельчан рассказал о том, что якобы вместе с приятелем избил знакомого, и показал место, куда они спрятали труп.

Полицейские обследовали яму за домом, которую использовали для хозяйственных нужд, и под слоем земли нашли тело мужчины, имеющее признаки насильственной смерти. Личность установили — погибшим оказался 63-летний житель деревни.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к особо тяжкому преступлению 31-летнего жителя Пензенского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

По предварительной информации, потерпевший, подозреваемый и их общий 54-летний знакомый распивали спиртное. Двое мужчин поссорились, и самый молодой участник застолья избил руками и ногами 63-летнего односельчанина.

После этого подозреваемый и хозяин дома легли спать в одной комнате с гостем. Утром они увидели, что избитый мужчина умер, вынесли труп из дома и закопали в хозяйственной яме, чтобы скрыть следы совершенного преступления. Однако потом они сами рассказали обо всем местным жителям.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Следственный комитет возбудил уголовное дело.