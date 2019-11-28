Абоненты «Ростелеком» будут два дня смотреть киноновинки за 15 рублей

28 и 29 ноября на цифровой платформе впечатлений Wink любой фильм можно будет посмотреть за 15 рублей. Условия «черной пятницы» распространяются на абонентов интерактивного ТВ от «Ростелеком».

Фильмы, в том числе — новики, в хорошем качестве можно будет взять в аренду на двое суток за 15 рублей. В течение 48 часов после оплаты будет доступно неограниченное количество кинолент, которые можно посмотреть несколько раз.

В Wink (0+) есть кино на любой возраст и вкус: лауреаты премии «Оскар», отечественные и зарубежные картины, мировая классика, популярные мультипликационные сериалы, классика Disney, фестивальное кино и совсем недавно вышедшие в прокат работы.

Например, эксклюзивно низкая цена распространяется на фильмы «Ford против Ferrari» (16+), «Джокер» (18+), «Оно 2» (18+), «Мстители. Финал» (16+), «Паразиты» (18+), «Аладдин» (6+), «Король Лев» (6+) и многие другие.

Фильм можно поставить на паузу, перемотать и просмотреть с начала еще раз. Кино доступно для скачивания в приложении, работающем в офлайн-режиме. Позиция просмотра сохраняется при переключении со смартфона на домашний телевизор.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, соединяющая преимущества онлайн-кинотеатра и интерактивного ТВ. Подписка дает доступ к вещанию и контенту с любого устройства — телевизора (через приставку, приложение в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона, планшета (через мобильное приложение), ноутбука и компьютера (через видеопортал wink.rt.ru).