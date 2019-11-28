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Жительница Пачелмы втянула малолетнюю внучку в преступление

28 ноября в 15:16 180 просмотров

Жительница рабочего поселка Пачелма Пензенской области решила реализовать преступный умысел руками внучки.

В начале августа жительница рабочего поселка Пачелма гуляла по центральной площади с внучкой. Под лавочкой женщина заметила чужой мобильный телефон. Она решила забрать сотовый себе, для чего попросила девочку достать гаджет и положить в сумку.

Законному владельцу телефона был причинен имущественный вред на сумму 16 750 рублей.

Кража была раскрыта, и сельчанка оказалась на скамье подсудимых. Однако ей все-таки удалось избежать уголовного наказания. Хозяин мобильного подал заявление, в котором просил закрыть дело в связи с примирением сторон. Женщина уже возместила ему причиненный ущерб.

Мнение потерпевшего было учтено, уголовное дело — прекращено. В пресс-службе Пачемского районного суда уточнили, что приговор вступил в силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-4048297/

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