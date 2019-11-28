Жительница Пачелмы втянула малолетнюю внучку в преступление

В начале августа жительница рабочего поселка Пачелма гуляла по центральной площади с внучкой. Под лавочкой женщина заметила чужой мобильный телефон. Она решила забрать сотовый себе, для чего попросила девочку достать гаджет и положить в сумку.

Законному владельцу телефона был причинен имущественный вред на сумму 16 750 рублей.

Кража была раскрыта, и сельчанка оказалась на скамье подсудимых. Однако ей все-таки удалось избежать уголовного наказания. Хозяин мобильного подал заявление, в котором просил закрыть дело в связи с примирением сторон. Женщина уже возместила ему причиненный ущерб.

Мнение потерпевшего было учтено, уголовное дело — прекращено. В пресс-службе Пачемского районного суда уточнили, что приговор вступил в силу.