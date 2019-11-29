Пензенцы презентуют в Китае инвестиционный потенциал региона

С 8 по 13 декабря пензенская делегация посетит Китайскую Народную Республику с целью налаживания делового сотрудничества.

В состав делегации войдут представители областного правительства, минпрома, АО «Корпорация развития Пензенской области», Центра поддержки экспорта и бизнесмены. Они организуют в городе Сиань провинции Шэньси на площадке инновационного парка «Шелковый путь» презентацию инвестиционного и промышленного потенциала региона. Также в ходе визита состоится встреча с руководством Шэньси.

Кроме того, пройдут B2B-встречи с китайскими компаниями по вопросам организации экспортных поставок пензенской продукции в КНР, будут организованы посещения крупных промышленных предприятий, сообщает пресс-центр правительства региона.