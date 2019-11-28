Пензенцам рассказали о пяти способах сэкономить на связи

Статья расходов на мобильную связь давно стала обязательным пунктом ежемесячного семейного бюджета наряду с коммунальными платежами и тратами на продукты. Тем не менее, именно в этой категории услуг очень хочется получить «лучшее качество по меньшей цене». Эксперты МТС подготовили для пензенцев топ-5 основных способов экономии расходов на мобильные связь и интернет.

1. Звоните через мессенджеры — это бесплатно

Наверняка в вашем смартфоне установлены все эти приложения: Viber (18+), WhatsApp (12+) и Skype (12+)? Звонить можно через них! И при этом нет необходимости за это платить, даже если вы звоните в другой регион России или другую страну. Кроме того, вам доступны видеозвонки и текстовые чаты. Найдите в приложении своих близких и друзей и сделайте мобильные приложения вашим новым средством коммуникации. Если вы не пользуетесь мессенджерами, то интернет-звонки активно используют и социальные сети. Например, через «ВКонтакте» (12+) можно совершать как аудио-, так и видеозвонки. При этом VK подарит забавные анимированные стикеры всем, кто пользуется такими звонками.

2. Анализируйте траты в вашем личном кабинете

Скачайте мобильное приложение вашего оператора связи — например, «Мой МТС» (6+), или зайдите в личный кабинет с сайта. Там вы можете посмотреть, сколько минут и гигабайт вы потратили за месяц, какие у вас подключены дополнительные опции. Вполне возможно, что вы не тратите подключенный пакет до конца, и можно выбрать другой. Или у вас подключены «прикольный гудок» и гороскоп, которые вам совершенно не нужны. Все это можно отключить или изменить в режиме онлайн.

3. Пользуйтесь Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi сейчас устанавливается везде, начиная от общественного транспорта, заканчивая магазинами одежды и городскими фудкортами. Отправляясь на встречу или перекусывая перед кинофильмом, переключите смартфон в режим работы от сети Wi-Fi. Вы сэкономите свой интернет-трафик и в конце месяца не возникнет необходимость докупать дополнительный пакет интернета.

4. Следите за новыми тарифами и акциями

Мобильная связь и интернет постепенно дешевеют, появляются новые, более интересные предложения. Например, абоненты МТС в Пензенской области могут пользоваться четырьмя топовыми онлайн-кинотеатрами — ivi (18+), Amediateka (18+), MEGOGO (18+) и START (18+) — за 590 рублей в месяц, при этом бонусом получая «Тарифище» с оплаченным пакетом минут, SMS и гигабайт.

5. Не устанавливайте платные приложения

В погоне за новым модным приложением мы порой забываем о том, что новинка может оказаться платной и пополнить статью расходов на связь. Внимательно устанавливайте новинки из разделов «топ» вашего магазина приложений и откажитесь от тех, что платные. Тем более, что для них можно найти альтернативу. Например, платное приложение для изучения английского языка Words (6+) с успехом может заменить на абсолютно бесплатный аналог Duolingo (6+) и при этом — без рекламы. Если выполнение таких советов у вас войдет в привычку, существенное сокращение расходов на связь вы заметите уже в следующем месяце.