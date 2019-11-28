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В Пензе руководителю «Инвест-Гаранта» вынесли приговор за мошенничество

28 ноября в 15:53 94 просмотра

В Пензе вынесен приговор по одному из эпизодов уголовного дела о мошенничестве со вкладами.

В июне 2018 года руководитель ООО «Инвест-Гарант» и фактический руководитель ООО «Бизнес Партнер» обманом получила у шести вкладчиков более 2,2 млн рублей под расписку. Женщина уверяла их, что средства нужны для банковского транша, чтобы возобновить работу фирмы, и обещала вернуть деньги через день-два. Однако данное слово женщина не сдержала.

Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Оно было выделено из другого в связи с множественностью эпизодов.

С обвинением пензенская бизнесвумен так и не согласилась. По данному делу уже вынесен приговор. 43-летнюю женщину должны отправить в колонию общего режима на три года. В пользу потерпевших взыскана указанная выше сумма.

Решение суда в силу не вступило, уточнили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Напомним, с 2012 по 2018 годы компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М» распространяли ложную информацию о выгодных вкладах, которой поверили пензенцы. Преступная группа, стоявшая во главе организаций, завладела суммой более миллиарда рублей, обманув более пяти тысяч человек. Было возбуждено уголовное дело.


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