Ольга Изранова: У многих пензенцев есть предпринимательская жилка

Основатель и генеральный директор группы компаний «Моторные технологии» Ольга Изранова в интервью ИА «Пенза-Пресс» рассказала, с чего начинала свой путь предпринимателя, и о том, какие меры поддержки важны начинающим бизнесменам.

— Какова ваша история успеха? С чего вы начинали?

— Еще десять лет назад я была успешным сотрудником банка, руководила подразделением, которое кредитовало бизнес. Но в конце 2010-го так получилось, что после сделки с недвижимостью у меня на руках оказалась небольшая сумма денег. И я решила, что хочу попробовать стать предпринимателем. Обязательно хотела стать именно производственником.

В 2011 году я уволилась из банка и создала свое предприятие. Но это очень громко сказано, потому что оно состояло из трех человек: двух сборщиков и меня. Мы снимали офис в «Макдоналдсе», потому что там был очень хороший Wi-Fi. Рабочий день мы начинали с пять утра, потому что, например, Дальний Восток в это время уже работал, и можно было начинать продажи. У нас не было собственного оборудования, мы закупали материал — листовой металл, отдавали его подрядчикам, которые гнули корпуса, варили их, дальше уже два сборщика собирали.

Через некоторое время я получила грант Управления предпринимательством, куда пришла со своим проектом. Это был первый взнос, который добавил самостоятельности. Мы купили первый станок, на котором начали работать.

На сегодняшний момент у нас трудятся 100 человек, есть собственное конструкторское бюро, мы разрабатываем оборудование совершенно разной сложности и конфигурации и поставляем его по всей России, СНГ. Сейчас заключаем контракты с европейскими партнерами.

— То есть вы получали государственную поддержку. Как вы считаете, насколько она эффективна?

— Тогда я получила 500 тысяч рублей. Сейчас я встречаю тех людей, которые мне выдавали грант. И они говорят, что помнят меня, потому что, оказывается, мое предприятие — одно из немногих, к сожалению, которое до сих пор существует и которому этот грант пошел на пользу.

Думаю, в принципе, при грамотном бизнес-плане на четко сформулированные цели можно выдавать небольшие суммы. Но, в основном, считаю, что в качестве господдержки должно быть субсидирование каких-то произведенных затрат. По факту, сначала предприниматель тратит деньги на свое развитие, а потом их уже ему возмещают.

Также я за то, чтобы было льготное кредитование. Когда человек понимает, что ему нужно вернуть деньги, он более ответственно к этому подходит.

— Бывает, что кто-то из представителей бизнеса произносит фразу: «Нам и поддержка не нужна, лишь бы не мешали». Напрашивается вопрос, а насколько реально бизнесу нужна поддержка?

— Я тоже очень часто отвечала: «Хотя бы не трогайте». Но если говорить про старт бизнеса, то основные проблемы, которые стоят перед предпринимателями, — финансы, профессиональные кадры и информация.

Предприниматели получат существенную поддержку, если будет решен вопрос по поводу предоставления необходимой информации. У нас огромное правовое поле. Если это новичок в бизнесе, у которого нет собственных служб HR, по охране труда, то сложно разобраться. Когда он вырастает, конечно же, появляются целые отделы, которые этим занимаются, а вот на первоначальном этапе получать информационную поддержку — очень важно.

Если говорить о финансах: бизнес — такой процесс, который должен приносить доход. Здесь меры поддержки можно делать шире. Как я уже говорила, думаю, что нужно субсидировать расходы предпринимателей. Но, наверное, это все-таки касается каких-то первоначальных этапов, на которых бизнес начинает свое становление.

И третье — кадровая поддержка, когда предпринимателям помогают найти специалистов в какой-то области. Потому что, опять же, на первоначальном этапе бизнесмен не может держать сотрудника, который будет решать только эти задачи.

— Иногда о человеке говорят, что в нем есть предпринимательская жилка, поэтому он точно знает, как нужно вести бизнес. А можно ли этому научиться? И сколько времени на это понадобится?

— Все-таки нет. Есть люди — исполнители, а есть те, кто готов брать на себя риски, нести ответственность. Но радует то, что среди граждан России, в том числе — жителей Пензенской области, таких очень много. У нас есть предпринимательская жилка. Если их поддерживать, показывать им, что если это получается у кого-то, то получится и у них, то есть шансы.

В Пензенской области поддержка бизнеса ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по инициативе президента страны Владимира Путина. В 2019 году в регионе появился Фонд поддержки предпринимательства, куда могут обратиться представители данной сферы, а также те, кто только хочет открыть свое дело.



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