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В Пензенской области браконьеры вырубили сосен на 2 млн рублей

28 ноября в 16:01 42 просмотра

В Пензенской области добычей черных лесорубов стали 139 деревьев.

В Шемышейском-Чапаевском участковом лесничестве был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Нарушение выявили сотрудники лесничества, отправившиеся в рейд с работниками районной прокуратуры.

Браконьеры уничтожили 137 сырорастущих сосен, одну сухостойную сосну и одну сырорастущую березу — всего 142,47 кубического метра древесины.

Черные лесорубы нанесли хозяйству ущерб в размере 2 164 269 рублей.

«По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области.


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