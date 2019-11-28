В Пензенской области браконьеры вырубили сосен на 2 млн рублей

В Шемышейском-Чапаевском участковом лесничестве был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Нарушение выявили сотрудники лесничества, отправившиеся в рейд с работниками районной прокуратуры.

Браконьеры уничтожили 137 сырорастущих сосен, одну сухостойную сосну и одну сырорастущую березу — всего 142,47 кубического метра древесины.

Черные лесорубы нанесли хозяйству ущерб в размере 2 164 269 рублей.

«По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области.