Завод по изготовлению матрасов заработает в Кузнецке летом 2020 года

В городе Кузнецке Пензенской области около 200 человек смогут найти работу благодаря открытию нового завода.

В четверг, 28 ноября, губернатор Пензенской области побывал с рабочей поездкой в Кузнецке. Одной из точек для посещения стала строительная площадка, где скоро появится завод по изготовлению матрасов.

В здание площадью 4 000 квадратных метров и оборудование инвестируют около 1,1 млрд рублей. Завод планируют ввести в эксплуатацию летом 2020 года. Устроиться работать на предприятие смогут около 200 человек, пояснили в пресс-центре областного правительства.

«Правительство региона высоко оценивает работу инвесторов на пензенской земле и оказывает им всестороннюю помощь и поддержку, в том числе — путем предоставления налоговых и других преференций в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Иван Белозерцев, отметив социальную и экономическую значимость объекта.

Напомним, в июле в Кузнецке открылся крупный завод по производству поролона.