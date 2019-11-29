Пензенец просит вернуть знак «Пешеходный переход» на ул. Спартаковской

Житель Пензы написал в « Жалобную книгу » информагентства о том, что на ул. Спартаковской рядом с домом № 9 исчез знак «Пешеходный переход».

По словам жителя города, пересекать данный участок дороги без знака страшно.

«На этом участке — крутой поворот, переходить дорогу и со знаком было опасно, а теперь автомобили разгоняются еще больше и пешеходов не пропускают.

В связи с чем убрали знак и что делать пешеходам в этой ситуации?» — спросил он.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы ответить на вопрос пензенца. Напомним, жители региона могут сообщать о проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан официальный ответ.