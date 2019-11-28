В Пензе на Оборонительном вале положили газон и доделывают лестницу

Бетонные работы завершены, продолжается облицовка лестницы — нижняя часть готова, теперь гранитную плитку кладут наверху.
В начале ноября, пока было тепло, рабочие успели положить рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров. Защитить его от непогоды поможет укрывной материал.
В будущем здесь посадят деревья, поставят скамейки и фонари для создания полноценной прогулочной зоны.
Часть работ отложена из-за реконструкции дома № 8 на улице Белинского. Позже, когда объект будет сдан, территорию преобразят в комплексе с застройкой, пояснили решение в пресс-службе мэрии.