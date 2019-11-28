Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Покупка Infiniti обернулась для пензенца судебными тяжбами
Пензенский губернатор встретился с Приволжским транспортным прокурором
В Пензенской области добычей черных лесорубов стали две сосны
Абоненты «Ростелеком» будут два дня смотреть киноновинки за 15 рублей
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
Жительницу Лунина не пустили за границу из-за долгов по ЖКХ
В Пензе откроют доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову
Суд запретил эксплуатацию детской игровой зоны в ТРЦ на Гидрострое
Участок дороги и тротуара на пр. Строителей отремонтируют за 191 млн рублей
В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»

В Пензе на Оборонительном вале положили газон и доделывают лестницу

28 ноября в 16:38 234 просмотра

В Пензе продолжается ремонт оборонительного вала с обустройством пешеходной зоны от улицы Кирова до Спасского кафедрального собора. Напомним, «дорогу к храму» предложил сделать губернатор Иван Белозерцев.

Бетонные работы завершены, продолжается облицовка лестницы — нижняя часть готова, теперь гранитную плитку кладут наверху.

В начале ноября, пока было тепло, рабочие успели положить рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров. Защитить его от непогоды поможет укрывной материал.

В будущем здесь посадят деревья, поставят скамейки и фонари для создания полноценной прогулочной зоны.

Часть работ отложена из-за реконструкции дома № 8 на улице Белинского. Позже, когда объект будет сдан, территорию преобразят в комплексе с застройкой, пояснили решение в пресс-службе мэрии.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/prodolzhaetsya_rekonstruktsiya_krepostnogo_vala/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...