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Банк России поднял курсы доллара и евро

28 ноября в 16:55 84 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,9722 руб. до 64,1005 руб., курс евро — с 70,4398 руб. до 70,5747 руб.

Золото будет стоить 3 003,83 рублей за грамм, серебро — 35,15, платина — 1 838,30, палладий — 3 777,59.


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