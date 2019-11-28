Пензенский губернатор встретился с Приволжским транспортным прокурором

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков обсудили ряд важных вопросов в сфере обеспечения безопасности на транспорте в четверг, 28 ноября.

«Пензенская область — это один из немногих субъектов Приволжского транспортного региона, где налажено взаимодействие в части интеграции видеокамер, расположенных на объектах железнодорожного транспорта, с АПК «Безопасный город». Мы проводим эту работу во всех субъектах, но вы являетесь лидерами. У вас интегрировано в эту систему 55 объектов из 137», — отметил Тимур Кебеков.

Также на встрече было озвучено, что реализован транспортный план безопасности в аэропорту, результаты дополнительной оценки находятся на утверждении.

«С транспортной прокуратурой приятно работать. Мы находим понимание по многим вопросам и стараемся найти оптимальные решения по выполнению ваших требований. Безопасность граждан — это сегодня задача номер один», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Представители транспортной прокуратуры могут войти в состав нескольких региональных комиссий. Такое предложение озвучил глава надзорного органа, получив положительный ответ губернатора.

Также на встрече обсудили организацию пригородного сообщения и региональных воздушных перевозок. В пресс-центре областного правительства отметили, что все социально значимые маршруты пригородных перевозок продолжают действовать. Перевозчики получают субсидирование выпадающих доходов.