В Пензе родителей предупредили о новом опасном увлечении детей

Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Пензенской области, отдела полиции № 2 УМВД России по Пензе и администрации Октябрьского района в ходе собрания в одной из школ города рассказали об опасности употребления снюсов и насваев, которые позиционируют как «легкую» альтернативу сигаретам.

Специалисты пояснили, что снюс — это табачная продукция, смесь жевательного (сосательного) табака. Никотин, впитываясь через слизистую, попадает в кровь, защитные барьеры печени. Снюсы вызывают быстрое привыкание к никотину. Его содержание в этом бездымном табаке — в пять раз выше, чем в обычной сигарете. Кроме того, снюс содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, полониум-210 (радиоактивный элемент) и нитроамины. Их концентрация — в 100 раз выше предельно допустимой нормы.

В насвае, помимо табака, есть щелочь в виде гашеной извести. Нередко применяется зола растений и масло. Кустарные производители добавляют в его состав куриный помет и верблюжий навоз, цитирует слова специалистов пресс-служба мэрии. Также в насвае находили мышьяк, кадмий и ртуть.

Родителям рекомендуют быть внимательными, предупредить своих детей об угрозе отравления подобной продукцией и в целом о вреде употребления сигарет и алкоголя.

На то, что человек употребляет такие вещества, указывают следующие признаки: расширенные зрачки, чрезмерная активность или же апатия, обожженные губы, язвы во рту, обильное слюноотделение, зловонный навозный запах.

Употребление этого вида табака чревато развитием таких опасных заболеваний, как рак полости рта, стоматит, гингивит, периодонтит, потеря зубов, гастрит и язва желудка в острой форме, импотенция, бесплодие.

Напомним, на территории России оптовая и розничная торговля насваем и снюсом запрещена. За нарушение законодательства предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Пензенской области встретился с членами Координационного совета по реализации молодежной политики, он призвал активнее информировать общество о вреде жевательного синтетического никотина (снюсов).