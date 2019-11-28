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Пензячка потеряла деньги на покупке через соцсеть

28 ноября в 17:22 92 просмотра

42-летняя жительница Пензы написала в полицию заявление о мошенничестве.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщина увидела на странице знакомого пользователя объявление о продаже одежды. Она сделала заказ, перечислила деньги, но вещи так и не получила.

Полицейские провели разыскные мероприятия. Выяснилось, что в этом замешан 31-летний житель Ставропольского края. Он во всем признался. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Мужчина уже имеет криминальное прошлое. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Чтобы не стать жертвой обмана, полицейские советуют пензенцам не перечислять предоплату за товар, заказанный в интернете. Если вы решились на это, следует понимать, что данная сделка является потенциально опасной, так как нет никаких гарантий, что вам пришлют заказ.


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