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Покупка Infiniti обернулась для пензенца судебными тяжбами

28 ноября в 17:42 68 просмотров

Суд отказал пензенцу в удовлетворении иска об освобождении имущества от ареста.

По словам жителя Пензы, по договору купли-продажи он приобрел автомобиль Infiniti. В документе значилось, что машина не находится под арестом, не заложена и не продана. Однако когда в феврале он попытался поставить ее на учет в ГИБДД, оказалось, что на авто судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. Мужчина не знал ранее этого и считал, что имеет право владения иномаркой. Но ему отказали в суде в удовлетворении иска.

Установлено, что сведения о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля находились в открытом доступе. Их можно было посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции. Поэтому оснований для освобождения имущества от ареста нет, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Пензенец попытался обжаловать такое решение, но апелляцию оставили без удовлетворения.


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