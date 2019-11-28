Покупка Infiniti обернулась для пензенца судебными тяжбами

По словам жителя Пензы, по договору купли-продажи он приобрел автомобиль Infiniti. В документе значилось, что машина не находится под арестом, не заложена и не продана. Однако когда в феврале он попытался поставить ее на учет в ГИБДД, оказалось, что на авто судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. Мужчина не знал ранее этого и считал, что имеет право владения иномаркой. Но ему отказали в суде в удовлетворении иска.

Установлено, что сведения о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля находились в открытом доступе. Их можно было посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции. Поэтому оснований для освобождения имущества от ареста нет, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Пензенец попытался обжаловать такое решение, но апелляцию оставили без удовлетворения.