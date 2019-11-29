В Пензе студентов и школьников объединила мультимедийная редакция

В Пензенском госуниверситете завершила работу Школа универсального журналиста. Медиафорум объединил 75 студентов и школьников региона, которые получали практические знания на редакционных площадках.

Проект реализовала кафедра журналистики ПГУ при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Программа Школы универсального журналиста предусматривала лекции, мастер-классы и работу трех редакционных площадок.

«Хотелось бы, чтобы школа стала для вас не просто объединяющей платформой для получения новых знакомств и опыта. Ее цель — подготовить проекты, которые вы сами, в командах, смогли бы подать на конкурсы Росмолодежи», — отметил один из организаторов мероприятия, советник при ректорате ПГУ Игорь Лебедев.

Работа продолжалась в течение четырех дней форума. Участники разделились на три команды: «Создание журнала», «Видеосъемка» и «Интернет-медиа».

«В идеале так должна работать мультимедийная студенческая редакция: делать печатное издание, производить видеоконтент и ежедневно наполнять сайт и социальные сети кафедры», — считает заведующая кафедрой журналистики ПГУ Екатерина Рева.

Во время работы школы участники познакомились с федеральными экспертами и спикерами из региональных медиа. Одним из ярких событий форума стала встреча участников с победителем телевизионного конкурса «ТЭФИ» в номинации «Интервьюер» Екатериной Миленькой, которая раскрыла им секрет удачного интервью: беседа должна быть интересной для всех ее участников — журналиста, гостя, зрителя и случая.

Редактор авторских и тематических программ телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков также провел мастер-класс «Консервативная журналистика», где подчеркнул, что все новое в медиа — это хорошо забытое старое. Он выделил три важных качества для современного журналиста: начитанность, наслышанность и насмотренность. От этого зависит качество информации, которую необходимо уметь анализировать, чтобы не повторять чужие ошибки.

Экспертами на редакционных площадках школы выступили пензенские специалисты в области СМИ и медиа. Редактор областной детско-юношеской газеты «Пятый угол» Галина Зелинская и руководитель студии журналистики и блогерства для детей «Слово» Элеонора Куликова поделились советами о том, как создать качественную модель журнала с нуля. Продюсер коммерческих проектов и владелица рекламного агентства «Ход конем» Эльвира Петрова показала участникам школы несколько основных правил съемки.

Будущие видеографы также познакомились с пилотом-оператором телеканала «Экспресс» Владиславом Барменковым, который показал им съемку с квадрокоптера в действии и сорвал шквал аплодисментов. Дрон облетел и запечатлел весь Педагогический институт имени В. Г. Белинского ПГУ. Этот материал участники школы будут использовать в своем видеопроекте.

Площадку «Интернет-медиа» тоже посетили два эксперта. Заместитель начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олеся Вишнякова рассказала о том, как заинтересовать читателей социальных сетей. Главный редактор автомобильного портала AutoNews58.ru Сергей Бычков посоветовал каждому участнику школы быть коммуникабельным и инвестировать в себя: выбрать интересное направление, изучить и развиваться в нем.

В завершающий день медиафорума участники встретились с генеральным директором телеканала «Просвещение», исполнительным директором МАСТ Владимиром Косенчуком. Он поделился опытом операторской и журналисткой работы.

«Учитесь снимать и монтировать видео — это основа нашей профессии. Современный журналист должен уметь делать техническую работу. Самое главное сегодня — качественный и интересный контент, который дает аудитории что-то новое и полезное», — отметил Владимир Косенчук.

После того, как редакционные площадки представили свою работу: новостной видеосюжет о школе и глянцевый журнал «ВБ» («Виссарион Белинский»), состоялось торжественное вручение сертификатов всем участникам.

Материал подготовила Галина Зуева