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В Пензенской области инспекторы поймали 82 любителя ездить по встречке

28 ноября в 17:57 144 просмотра

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Пензенской области профилактическую операцию «Встречная полоса».

Целью мероприятия является снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В ходе рейда, прошедшего 27 ноября, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, к административной ответственности привлекли 82 водителя, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Напомним, согласно КоАП, за выезд на встречку автолюбителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4−6 месяцев.

«Во избежание аварий, необходимо быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что рискованный обгон — это маневр, который может стоить жизни вам и окружающим вас людей», — обратились к жителям региона сотрудники Госавтоинспекции.


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