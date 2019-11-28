Иван Белозерцев вручил жителям Кузнецка значки ГТО

28 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в церемонии награждения на празднике «Мы готовы к ГТО» в городе Кузнецке.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, приобретено и поставлено 11 комплектов спортинвентаря для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО в муниципальных районах Пензенской области.

Глава региона оценил спортивную площадку, открытую на территории школы № 15. Комплекс предназначен для тренировок к сдаче нормативов комплекса готовности к труду и обороне. В комплект оборудования входят 53 уличных тренажера, на которых можно заниматься круглогодично. Иван Белозерцев пожелал кузнечанам новых спортивных рекордов и подарил школе спортивный инвентарь, сообщили в пресс-центре облправительства.

«В этом году по решению президента РФ в Пензенской области реализуются национальные проекты, благоустраиваются территории. Мы будем делать все, чтобы второй по величине город Пензенской области стал территорией комфортного, образцового проживания. Я настроен на то, чтобы увеличить финансирование из областного бюджета на эти цели.

Будем выделять средства, продолжать ремонтировать школы и спортивные залы. Будем строить новые спортивные объекты и учреждения культуры, чтобы у вас была возможность получить достойное образование и развивать свои спортивные и творческие таланты. Открытый физкультурно-оздоровительный комплекс должен появиться в Кузнецке в следующем году по проекту партии «Единая Россия», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что добиться высоких достижений в спорте можно и в провинции. В Пензенском регионе есть все условия для тренировок.