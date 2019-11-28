29 ноября будет дан старт вещания «Экспресса» на канале ОТР

С 29 ноября телепрограммы «Экспресса» начнут транслировать на федеральном канале «Общественное телевидение России», который входит в первый мультиплекс. В преддверии старта вещания на девятой кнопке глава пензенского медиахолдинга Виктор Рубцов опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к зрителям.

«Теперь смотреть любимые программы «Экспресса» можно в любом уголке Пензенской области в цифровом формате», — отметил генеральный директор холдинга.

Начиная с 29 числа, программы регионального телеканала, помимо 21-й кнопки, можно будет также ежедневно смотреть на ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Контент для эфира федерального канала будут поставлять три пензенские телевизионные команды — служба новостей, «Утро на «Экспрессе» (16+) и редакция авторских программ.

Беседа о том, какую продукцию «Экспресса» можно будет увидеть на девятой кнопке, ранее состоялась в эфире радио «Эхо Пензы», в рамках программы «События и мнения» (12+). Как изменится формат телепрограмм и когда можно будет посмотреть пензенские новости на ОТР, рассказали редактор авторских программ Павел Прохоренков, редактор «Утра на «Экспрессе» Константин Коломиец и корреспондент информационной службы канала Александр Маркеев.

Напомним: для того, чтобы увидеть пензенские программы на телеканале ОТР, необходимо произвести перезагрузку цифровой телеприставки. Вопросы, связанные с перенастройкой, можно задать по телефону «горячей линии»: 8−800−220−20−02. Все звонки будут фиксировать специалисты, при необходимости направляя на место волонтеров.