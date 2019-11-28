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В парке села Чемодановка завершился второй этап благоустройства (видео)

28 ноября в 20:34 122 просмотра

В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области завершился второй этап благоустройства местного парка. Там оборудовали вело- и пешеходные дорожки, провели освещение, а также установили тренажеры для занятий спортом. Немалый объем работ запланирован и на 2020 год.

С наступлением холодов людей в парке села Чемодановка меньше не стало. Популярное место отдыха заметно преобразилось. Его оборудовали и для комфортных прогулок, и для активных занятий спортом.

«Спортивная площадка, скамейки, светло. Мы тут собираемся, утром занимаемся скандинавской ходьбой, ребятишки играют в теннис», — рассказала жительница села Чемодановка Валентина Губанова.

Благоустройство зоны отдыха стало частью реализации проекта «Жилье и городская среда». Работы начались еще в 2018-м, и сейчас полностью завершился второй этап.

«Установили велодорожки, малые архитектурные формы, буквы, проложили тропинки. Финансирование в 2019 году составило 15 миллионов рублей, 1,3 из них — парковое освещение, 13 — благоустройство», — рассказал и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Третий этап работ начнется в 2020-м. Планируется установить детские, а также многофункциональную спортивную площадки, где можно будет играть в футбол и баскетбол летом, а зимой — кататься на коньках. Кроме того, в центре парка установят монумент, изображающий символ Чемодановки — валенки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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