В ДС «Сура» пловцы со всей страны сразятся за путевку на чемпионат мира (видео)

В Пензе стартовал кубок России по плаванию среди глухих (0+). Спортсмены разыграют 52 комплекта наград. Нашу область представляют десять атлетов, среди которых — десятикратная победительница последнего чемпионата мира Ольга Ключникова.

Кто станет чемпионом, а кому придется довольствоваться вторым местом, решают десятые доли секунды, выигранные на финальном касании. И лишь непривычная тишина на трибунах напоминает, что в воде — спортсмены с нарушениями слуха. Такие турниры отличаются от обычных лишь тем, что о старте возвещает не только звуковой, но и световой сигнал. Всероссийские соревнования по плаванию среди глухих в Пензе проходят уже не один год, но на этот раз они оказались уникальными.

«Раньше на соревнованиях дистанция была 50 метров. Нужно отметить, что в истории плавания среди глухих спортсмены всегда сражались на участках в 25 метров», — рассказала главный судья кубка России Людмила Карпова.

Соревнования собрали более 200 спортсменов из 34 регионов страны. Они поборются за победу в 16 видах программы, а также за путевку на чемпионат мира в Швеции (0+). В состав сборной Пензенской области вошли десять человек. Среди них — многократная победительница Сурдлимпийских игр Ольга Ключникова. Для нее это первый старт после триумфального чемпионата мира, где она завоевала десять золотых медалей.

«Тяжело начинать сезон. После чемпионата мира был небольшой отдых. Настрой обычный, боевой. Несмотря то, что плавала очень мало, хочется показать достаточно приличные секунды», — сказала она.

На турнире проверили и готовность техники к соревнованиям самого высокого уровня. Там впервые использовали новые финишные панели, которые приобрели в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». Завершится кубок России по плаванию среди глухих 30 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.