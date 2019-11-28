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В Пензе УФАС направит иск об отзыве выданных мэрией свидетельств на перевозку (видео)

28 ноября в 22:28 74 просмотра

К 2020 году число нарушений антимонопольного законодательства в России должно снизиться в два раза. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. Этому посвятили публичные слушания в пензенском УФАС.

Участниками обсуждения стали представители региональных министерств и ведомств, ведь, как отмечают антимонопольщики, со стороны органов власти не редки нарушения. Так, например, в 2019 году, по мнению специалистов УФАС, городская администрация незаконно выдала свидетельства на перевозку по регулярным маршрутам.

«Свидетельства предоставлялись перевозчикам, которые до этого оказывали данные эти услуги. В соответствии с требованием ФЗ № 220, антимонопольное управление полагает, что данные свидетельства должны быть разыграны на аукционе. Администрация с нами согласилась и сказала, что готова провести их, но с тем условием, что предыдущие свидетельства должны быть отозваны», — прокомментировала заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области Елена Прокаева.

До конца года региональное УФАС должно обратиться в Арбитражный суд с иском об отзыве свидетельств и признании их недействительными.

Напомним, что компании-перевозчики Пензы летом 2019 года были заподозрены в картельном сговоре — из-за единовременного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Специалисты УФАС региона все еще продолжают проверку. Окончательные результаты должны озвучить только в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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