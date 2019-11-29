К 75-летию Победы в Кузнецке издадут книгу о жизни города во время войны (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области готовят к печати книгу, в которой рассказывается о том, как жил населенный пункт во времена Великой Отечественной войны. Сборник обобщает как широко известные факты, так и малоизвестные события начала сороковых годов прошлого столетия.

О том, как и где воевали жители Кузнецка и что происходило в самом городе во времена Великой Отечественной войны, расскажет книга «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» (0+). Работа над изданием началась в 2018 году. Идейным вдохновителем выступил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. По его распоряжению был создан оргкомитет, который вел кропотливую работу по сбору данных. В ней приняли участие десятки горожан: краеведы, общественники, учащиеся колледжа электронной техники, ветераны муниципальной службы.

«Там конкретика — фамилии наших предков. Рассказывается про город, в котором мы родились и живем. Это был подвиг каждой семьи, каждого трудового коллектива, отдельного человека. Небывалое испытание, с которым люди справились. Конечно, это надо оставить в памяти», — отметил он.

Книга включает в себя информацию о том, какие маршевые батальоны базировались, формировались и уходили на фронт из Кузнецка. Читатели также узнают, какое оружие и снаряжение выпускали промышленные предприятия города и как функционировали госпитали.

«Горисполком работал очень ответственно, и люди, которые в это время руководили городом, очень много сделали для того, чтобы жизнь в Кузнецке была в нормальных условиях. Люди учились, работали, выпускали продукцию для фронта. Об этом и рассказывается в книге. Годы уходят, живых участников сражений не остается, тружеников тыла — единицы, но память должна остаться» — сказала автор книги Анна Курепина.

Сейчас собранный материал книги передан в типографию. Тираж — 500 экземпляров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.