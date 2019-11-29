Объем обновленной «Пензенской энциклопедии» увеличился вдвое (видео)

В Губернаторском доме презентовали дополненную двухтомную «Пензенскую энциклопедию» (0+). Ее переиздали по поручению главы региона Ивана Белозерцева к 80-летию Пензенской области. Объем книги увеличился в два раза. Поздравления с завершением труда получали те, кто собирал информацию об известных земляках — деятелях искусства, науки, именитых спортсменах, героях и не только.

В Губернаторском доме гостей встречали исключительно строками из стихотворений и песен местных авторов. «Сокровище краеведения» — так называют «Пензенскую энциклопедию». Ее дополнили, исправили и выпустили в свет двухтомным изданием.

«Иван Александрович Белозерцев с большим воодушевлением воспринял эту идею и поставил задачу, чтобы энциклопедия была издана в 2019 году. Летом 2016-го был собран коллектив из лучших ученых, специалистов, и началась очень-очень серьезная и сложная работа», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

1500 страниц, 5500 статей и свыше 1000 иллюстраций — такова в цифрах работа над вторым изданием «Пензенской энциклопедии». Обновленная книга стала своего рода народным творчеством. Уникальную информацию по крупицам собирали свыше 700 авторов. Почти половину статей подготовил краевед Игорь Шишкин. Он проработал культурную, медицинскую и промышленную сферы, написал о героях Советского Союза, соцтруда и кавалерах ордена Славы, а это — сотни человек.

«Я нашел человека по фамилии Бужинский, мы ничего о нем не знали, который до войны работал в Харькове, затем его сюда прислали технологом, после чего он стал руководителем предприятия в Никольске, выпускал военную оптику, получил государственную премию, две из них — сталинские, а завод — орден Ленина. Это был выдающийся человек», — сказал он.

В редакторскую группу также вошли ученые, которые в свое время на протяжении 11 лет трудились над составлением первого справочника (0+). Напомним, он был издан в 2001 году, а вскоре энциклопедия вошла в число лучших в стране.

«Не могу представить, как они, без информационных технологий, смогли такой монументальный труд без особых ошибок выпустить. Была проделана колоссальная работа», — отметил главный редактор второго издания «Пензенской энциклопедии» Алексей Казаков.

В ближайшее время обновленная книга поступит в школьные библиотеки области. Главные отзывы авторы получат уже совсем скоро, когда у научного труда появится массовый читатель, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.