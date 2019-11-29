Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Объем обновленной «Пензенской энциклопедии» увеличился вдвое
Ольга Изранова: У многих пензенцев есть предпринимательская жилка
Пензенские социальные службы ищут бездомных для оказания помощи
Пензенские общественники провели рейд «Безопасная дорога в школу»
В Пензе УФАС направит иск об отзыве выданных мэрией свидетельств на перевозку
Появилось объяснение падения необычного небесного объекта
НЛО? Пензенцы сняли падение неизвестного небесного тела
В парке села Чемодановка завершился второй этап благоустройства
29 ноября будет дан старт вещания «Экспресса» на канале ОТР
Иван Белозерцев вручил жителям Кузнецка значки ГТО

В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник (видео)

29 ноября в 04:27 90 просмотров

В пензенском Центре культуры и досуга прошел областной праздник «Мамин вальс», посвященный Дню матери. Виновниц торжества поздравили первые лица региона и вручили им заслуженные награды.

В зале городского Центра культуры и досуга не было случайных женщин. Это либо многодетные мамы, либо те, кто, помимо воспитания детей, успевает заниматься общественной деятельностью.

«Первый раз стала мамой в 2008 году. С гордостью ждала ребенка, не знала, какой у него будет пол. Родился мальчик, я была в восторге», — рассказала многодетная мать Елена Жигалина.

«Азарт пошел после пятого. На самом деле это очень серьезно, ответственно и когда дети подрастают первые, они ухаживают за последующими», — сказал многодетная мать Елена Кузьмина.

Для матерей в Центре культуры и досуга организовали праздник. Его назвали «Мамин вальс». Со сцены пензенских женщин поздравили первые лица региона.

«Мудрецы считали, что Бог не может быть одновременно всегда рядом с человеком везде, поэтому он создал маму. Пока бьется ее беспокойное сердце, она будет любить своих детей, сопровождать их и прощать», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Тем, кто посвятил себя заботе о детях, губернатор вручил награды. Многодетные мамы получили медали «За материнскую доблесть», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...