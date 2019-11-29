В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник (видео)

В пензенском Центре культуры и досуга прошел областной праздник «Мамин вальс», посвященный Дню матери. Виновниц торжества поздравили первые лица региона и вручили им заслуженные награды.

В зале городского Центра культуры и досуга не было случайных женщин. Это либо многодетные мамы, либо те, кто, помимо воспитания детей, успевает заниматься общественной деятельностью.

«Первый раз стала мамой в 2008 году. С гордостью ждала ребенка, не знала, какой у него будет пол. Родился мальчик, я была в восторге», — рассказала многодетная мать Елена Жигалина.

«Азарт пошел после пятого. На самом деле это очень серьезно, ответственно и когда дети подрастают первые, они ухаживают за последующими», — сказал многодетная мать Елена Кузьмина.

Для матерей в Центре культуры и досуга организовали праздник. Его назвали «Мамин вальс». Со сцены пензенских женщин поздравили первые лица региона.

«Мудрецы считали, что Бог не может быть одновременно всегда рядом с человеком везде, поэтому он создал маму. Пока бьется ее беспокойное сердце, она будет любить своих детей, сопровождать их и прощать», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Тем, кто посвятил себя заботе о детях, губернатор вручил награды. Многодетные мамы получили медали «За материнскую доблесть», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.