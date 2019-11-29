Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Пензенский губернатор сыграл в хоккей на ледовой арене в Кузнецке
Пензенец просит вернуть знак «Пешеходный переход» на ул. Спартаковской
В Пензе родителей предупредили о новом опасном увлечении детей
В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник
Объем обновленной «Пензенской энциклопедии» увеличился вдвое
Ольга Изранова: У многих пензенцев есть предпринимательская жилка
Пензенские социальные службы ищут бездомных для оказания помощи
Пензенские общественники провели рейд «Безопасная дорога в школу»
В Пензе УФАС направит иск об отзыве выданных мэрией свидетельств на перевозку
Появилось объяснение падения необычного небесного объекта

Иван Белозерцев проконтролировал строительство детсадов в Кузнецке

29 ноября в 08:27 172 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел строительные площадки дополнительных корпусов к двум детским садам в городе Кузнецке в ходе рабочей поездки накануне.

В здании детсада № 29 на улице Маяковского выложили кирпичные стены, сделали перекрытие первого этажа, вставили окна, проложили инженерные коммуникации. Рабочие занимаются благоустройством территории.

В корпусе детсада № 28 на улице Правды также выложили стены и сделали перекрытие первого этажа, проложили теплотрассу и заканчивают с укладкой металлочерепицы на крыше. Рабочие занимаются монтажом инженерных сетей, внутренней отделкой и внешним благоустройством.

Для детских садов уже купили мебель, оборудование, посуду и музыкальные инструменты. Объекты должны быть сданы в декабре 2019 года.

«К строительству социальных объектов должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на всех уровнях — затягивать сроки сдачи недопустимо. Необходимо обеспечить полное оснащение материально-технической базы детсадов, ни в коем случае нельзя привлекать средства родителей», — заявил Иван Белозерцев.

В пресс-центре областного правительства напомнили, что пристрои будут рассчитаны на 60 мест каждый, строительство ведется на средства национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/199208/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...