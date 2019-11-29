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Пензенский губернатор сыграл в хоккей на ледовой арене в Кузнецке

29 ноября в 08:42 204 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в составе сборной ветеранов провел товарищеский матч против команды «Рубин» на площадке ледового дворца «Арена» в Кузнецке.

Мероприятие было посвящено десятилетнему юбилею спортивного сооружения. На его базе действует школа хоккея, воспитанники которой играют за пензенский «Дизелист» и команды других регионов. Иван Белозерцев подчеркнул, что это весомый вклад в развитие национального спорта.

«Хочется поздравить всех жителей Кузнецка с тем, что у их работает такой прекрасный спортивный объект. Ха 10 лет существования «Арены» в городе совместно с российской федерацией хоккея было проведено множественно турниров регионального, межрегионального и всероссийского уровня», — цитирует губернатора пресс-центр областного правительства.

Напомним, что в 2020 году планируется строительство и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sport/199211/

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