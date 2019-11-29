Пожар в Сердобске унес жизнь 83-летнего мужчины

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о пожаре в городе Сердобске.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:20 в пятницу, 29 ноября. К месту происшествия на улице Пушкина выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

В двухквартирном срубовом доме произошел прогар полов на площади два квадратных метра. В результате трагедии погиб хозяин дома — 83-летний пенсионер.

Причины пожара устанавливаются.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

