В ПФО стартует голосование в рамках «Театрального Приволжья»

Оставить свое мнение можно, позвонив по бесплатному номеру 8−800−350−35−43. Голосовать за театр из своего региона нельзя.
Каждому спектаклю присвоили порядковый номер: от 1 до 14 для студенческих театров и от 15 до 28 — для школьных. Уточнить, какой принадлежит вашему фавориту, можно на сайте.
С одного номера принимается один звонок и, соответственно, голос за одну постановку. Звонки из регионов не Приволжского федерального округа не учитываются.
На итоговый результат повлияет не только зрительское голосование, но и оценка экспертного жюри в соотношении 50 на 50.
У зрителей есть сутки, чтобы сделать выбор: голосование закроется в 13:15 в субботу, 30 ноября. Подсчет и оглашение результатов можно будет наблюдать в онлайн-режиме.
Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов