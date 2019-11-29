Минобороны опубликовало видео пуска ракеты, которую все приняли за НЛО

На официальном сайте Министерства обороны России появилась видеозапись с моментом пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Простые граждане приняли ее за НЛО и комету.

Пуск осуществил боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр», который находится в Астраханской области. Это произошло вечером в четверг, 28 ноября.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, необычное явление в небе наблюдали жители разных регионов, в том числе Пензенской области. Пока не было официальной информации, многие гадали, что именно произошло. Были предположения об НЛО или комете.

«Что-то в небе загорелось, потом появился огромный хвост, как у бадминтонного воланчика, и рос, и рос. Секунд 20−30 все длилось», — рассказывали очевидцы.