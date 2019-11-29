В Пензе вручили награды участникам спартакиады трудовых коллективов

В Пензе подвели итоги спартакиады трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений областного центра. Награждение состоялось в мэрии.

Обращаясь к руководителям предприятий, активно принимавшим участие в спортивных мероприятиях в течение 2019 года, глава городской администрации Андрей Лузгин отметил положительную тенденцию в этом направлении, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Радует, что с каждым годом растет количество участников спартакиады. Мы будем продолжать поощрять трудовые коллективы, предоставляя площадки. Для нас важно, чтобы как можно больше горожан продолжало заниматься физкультурой — в Пензе для этого созданы хорошие условия», — подчеркнул он.

Отличившимся участникам спартакиады награды вручили мэр Пензы, глава города Владимир Мутовкин, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков, а также главы районных администраций.