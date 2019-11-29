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В Кузнецке мужчину сбила ГАЗель

29 ноября в 10:28 94 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о ДТП с участием пешехода в городе Кузнецке.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 10 часов в четверг, 28 ноября. Напротив дома № 25 на улице Октябрьской грузовая ГАЗель сбила 52-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 48-летний водитель.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу. По факту случившегося организована проверка, добавили в отделе пропаганды.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.


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