Жители 2-го Объединенного проезда хотят отдать городским властям водопровод

Водопроводные сети на 2-м Объединенном проезде в Пензе могут стать муниципальной собственностью. С обращением об оформлении необходимых документов в мэрию обратилась местная жительница.

Глава администрации Андрей Лузгин организовал личный прием граждан, на котором к нему обратились с вопросом об оформлении в собственность водопровода. Он был проложен по инициативе собственников домов на проезде и не обслуживается какой-либо специализированной организацией.

Мэр заявил, что не против такой процедуры, но пройти она должна в соответствии с законодательством.

«Решение о том, кому должны принадлежать сети, принимает не администрация или жители, а суд. Это длительная процедура, мы готовы помогать вам. Будем проводить необходимые мероприятия, чтобы оформить сети и передать их на баланс обслуживающей организации, граждане должны быть обеспечены водой», — заявил он.

Глава администрации добавил, что сначала должна быть подготовлена документация о праве собственности на объект, сообщили в пресс-службе мэрии.