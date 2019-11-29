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На ул. Аустрина в Пензе загорелась мебельная фабрика

29 ноября в 10:48 44 просмотра

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о пожаре в микрорайоне Север.

Сигнал о возгорании на улице Аустрина, 139а, поступил на пульт дежурного в 10:07 в пятницу, 29 ноября. К зданию мебельной фабрики, где начался пожар, выдвинулись спасательные подразделения.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

«Люди эвакуированы, угрозы распространения огня нет», — сообщили в пресс-службе регионального управления, добавив, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области

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